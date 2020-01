Acidente por pista molhada deixa um morto e outro gravemente ferido

Jônathas Padilha, com informações do Edição MS

Um acidente de trânsito ocorreu na manhã desta quarta-feira (22) no quilometro 835 da BR-163, Sonora, deixando uma pessoa morta e outra em estado gravíssimo de saúde.

Thiago Durê estava dirigindo um carro da Chevrolet, modelo Ônix, seguia no sentido norte da via quando aquaplanou e invadiu a pista do sentido contrário, batendo em um veículo da Fiat, modelo Strada, conduzida por Paulo Cesar Dias Pereira.

Logo após a batida, o Ônix começou a pegar fogo e Thiago morreu carbonizado. A caminhonete ficou enganchada no outro veículo, mas antes do fogo chegar ao Strada, os amigos de Paulo, inconsciente e preso as ferragens, amarraram uma corda no carro e conseguiram afastá-lo.

Uma equipe da CCR MSVia foi até o local, conseguiu desprender o acidentado da caminhonete e o encaminhou ao Hospital Municipal Rachid Saldanha Derzi, em Sonora.

Entretanto, o estado de saúde é tão grave, que ele foi transferido para Rondonópolis, no Mato Grosso.

O acidente deixou as pistas interditadas por um tempo, até a chegada da Polícia Federal Rodoviária (PRF), que estabeleceu o sistema pare e siga. Além da PRF, a Polícia Civil e a Perícia compareceram ao local.

