Engenheiro morre em acidente com caminhonete e locomotiva

Joilson Francelino, com informações do O Correio News

Douglas Ribeiro Pantaleão morreu no início da tarde desta terça-feira (21) depois de colidir sua caminhonete em uma locomotiva, na entrada da fazenda Rancho Ideal, em Chapadão do Sul.

De acordo com informações do site O Correio News, Douglas, que era engenheiro agrônomo, seguia pela estrada rural e parou no cruzamento. Conforme relato do maquinista, quando faltavam dez metros para que a locomotiva se aproximasse da estrada, o engenheiro tentou passar e foi atropelado pelo trem com mais de 100 composições e que vinha a 40 km/h

O maquinista não conseguiu evitar a batida e só parou a 100 metros do local. Ele desceu e voltou para tentar salvar o engenheiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar, Douglas já estava sem vida.

