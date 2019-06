Acusada de matar vítima em motel vai a júri popular

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Fernanda Aparecida da Silva Sylvério, de 28 anos, vai a júri popular pelo assassinato do ex-superintendente da Secretaria de Estado de Fazenda, Daniel Nantes Abuchaim, 46 anos, em 19 de novembro de 2018, em um motel no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Fernada será julgada pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O magistrado designou o júri para o dia 9 de agosto.

Segundo a acusação, ela agiu por vingança, dizendo que a vítima teria assediado a atual namorada dela, na ocasião, e também porque Daniel teria assediado outras ex-namoradas dela.

Ainda conforme a acusação, Fernanda teria convidado a vítima para fazer sexo e matou Daniel com golpes de faca.

Veja, no vídeo, o momento em que Fernanda sai junto com Daniel da casa dele e quando ela sai do motel, logo após o crime.

