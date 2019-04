Homem é executado em frente de motel por pistoleiros

Priscilla Porangaba, com informações do Porã News

Carlos Alberto Diaz Pereira, 30 anos, foi executado por pistoleiros em frente a um motel em Pedro Juan Caballero nessa segunda-feira (29).

Segundo informações do Porã News, Carlos estava acompanhado dentro do motel e ao sair foi abordado pelos suspeitos, que estavam esperando no pátio do estabelecimento. O homem teria corrido cerca de 50 metros para fora do motel, mas foi atingido por oito disparos de pistola 9mm.

No local da execução os agentes da Polícia Técnica recolheram 16 cápsulas de munição e vários nas dependências do motel. Eles estimam que tenham sido disparados 30 tiros contra o homem, mas que os primeiros falharam na pistola.

A mulher, que estava com Carlos Alberto, não foi identificada e não foi ferida. Ela foi encaminhada para a Divisão de Homicídios. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

