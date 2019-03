Orgia em motel vira caso de polícia

Uma “festinha” particular em um motel acabou virando caso de polícia, na noite desta segunda-feira (18), em Corumbá. Grupo não quis pagar as despesas e os funcionários acionaram a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o grupo chegou no motel em uma caminhonete Amarok e pediram um quarto na recepção. Os “hospedes” passaram horas dentro do local, pediram a conta e em uma tentativa falha, queriam sair sem pagar.

O motorista da caminhonete começou a discutir com os funcionários e disse que não iria pagar pelos serviços. Após momentos de confusão, a recepcionista disse ao homem que iria chamar a polícia, no momento em que pediu para as mulheres, que ainda estavam no quarto, saírem.

A Polícia Militar foi acionada e chegou até o local, onde a confusão foi resolvida e o homem pagou a conta, indo embora logo em seguida.

Deixe seu Comentário

Leia Também