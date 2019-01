Homem leva namorada em motel com carro furtado

Márcio Aparecido José Severino encontrou seu carro que havia sido furtado nesta terça-feira (1º), em um posto de combustível na avenida das Bandeiras, e acionou a polícia. Porém enquanto ele aguardava a chegada dos militares, Ari Alves Cordeiro Junior, 28 anos, juntamente com Nathalia Lagila Silva, 25 anos, entraram no veículo e foram para um motel, no jardim Leblon na capital.

O proprietário do carro seguiu o casal e avisou os policias da perserguição. Ao chegar no motel a atendente do local confirmou a entrada deles e do veículo, os militares entraram no quarto, e o homem negou que havia furtado o veículo, e que na verdade havia alugado o carro por R$ 30 de um homem conhecido como "Andrezinho", na Vila Nhanhá. Com o suspeito, a polícia encontrou dinheiro, um total de R$ 420 e sete pen drivers. Todos foram levados para a delegacia.

Deixe seu Comentário

Leia Também