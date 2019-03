Homem sai com loira e morena do carnaval e acorda “sem nada” em motel

Por volta das 6h30 desta terça-feira (5), um homem de 30 anos, identificado como R.G.A. foi vítima de furto, após sair de uma festa de carnaval e ir a um motel com duas mulheres.

De acordo com a vítima, ele conheceu as duas na noite de ontem no carnaval da Esplanda Ferroviária, saiu com elas e foram a um motel na Vila Progresso. Ele disse que ao acordar percebeu que a dupla já não estava mais no quarto e que ao verificar a carteira e um notebook que estava no carro, percebeu o furto.

A vítima afirmou que as duas mulheres são magras, sendo uma loira e uma morena. Ela não soube informar nomes e mais detalhes.

O caso foi registrado como furto na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

