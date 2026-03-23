Acusado de estupro, homem Ã© espancado por moradores do ColÃºmbia

Um homem de 45 anos foi agredido por moradores na Rua Pindaré, localizada no Bairro Jardim Colúmbia, após ser acusado de estupro durante a tarde deste domingo (22), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foram acionadas para atender a uma situação, onde um homem estava sendo contido e agredido por moradores.

No local, os agentes encontraram a vítima sendo segurada por populares. Um dos envolvidos relatou que a agressão ocorreu após a suspeita de que o homem teria abusado de uma jovem. A denúncia já havia sido registrada anteriormente em um boletim na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Segundo o relato da vítima, ele foi abordado em frente à própria residência por um dos acusadores, que passou a agredi-lo com socos e ofensas, chamando-o de ‘estuprador’. Ainda conforme a versão apresentada, o agressor estaria acompanhado de outro homem, que teria se identificado como policial militar e feito menção de estar armado.

Testemunhas confirmaram à Guarda Civil que houve agressões no local.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como vias de fato.

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