Acusado de matar amigo em churrascaria é preso após se entregar em Cassilândia

Agrônomo, de 30 anos, identificado apenas como Matheus, foi preso em flagrante no final da tarde desta quarta-feira, dia 4, após se entregar para a Polícia Civil em Cassilândia - a 432 quilômetros de Campo Grande.

Ele é acusado de matar o amigo Eivayner Paula da Silva, de 29 anos, no estacionamento de uma churrascaria, após um desentendimento motivado pela expulsão de uma casa de prostituição na cidade.

Segundo consta na complementação do boletim de ocorrência, a advogada do agrônomo esteve em contato com a equipe da delegacia, mas foi informada que as buscas pelo acusado se estenderiam de maneira ininterrupta, mantendo ativo o flagrante pelo crime cometido.

No entanto, Matheus se entregou às 15h17 na sede da delegacia e foi encaminhado para a Santa Casa do município para realização do exame de corpo de delito. No retorno a delegacia, ele foi ouvido e detido, sendo mantido em uma das celas da delegacia.

Conforme consta no registro policial, a confusão entre Matheus e Eivayner aconteceu após o agrônomo se recusar a pagar o valor gasto na casa de prostituição, fato que envolveu o proprietário do local.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.

