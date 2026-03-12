Menu
Menu Busca quinta, 12 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­cia

Acusado de violÃªncia domÃ©stica, homem Ã© preso com arma em Mundo Novo

Ele usava armamento para ameaÃ§ar as mulheres que moravam com ele

12 marÃ§o 2026 - 13h55Luiz Vinicius
Casa onde foi cumprido o mandado de busca e apreensãoCasa onde foi cumprido o mandado de busca e apreensÃ£o   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Homem, de 46 anos, foi preso em flagrante durante a manhã desta quinta-feira, dia 12, em razão  do crime de porte de arma ilegal, contudo, ele já vinha sendo investigado por ocorrências de violência doméstica em Mundo Novo.

A Polícia Civil informou que o suspeito usava armas de fogo para ameaçar mulheres que residiam com ele. Assim, foi instaurado inquérito e após a investigação, foi cumprido um mandado de busca.

Conforme a polícia, foi localizado uma arma de fogo tipo carabina, calibre .357 e algumas munições de arma de fogo calibre .38.

Considerando a gravidade das denúncias e a constatação da posse da arma, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, que foi recolhido ao cárcere e permanece à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
'Preto nojento', diz mulher durante briga de trÃ¢nsito no ChÃ¡cara Cachoeira
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Briga termina com homem esfaqueado na Vila Nasser
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Motociclista morre ao bater em carro na Avenida CearÃ¡
Crime foi de importunação sexual
PolÃ­cia
Foragido por importunaÃ§Ã£o sexual em MS Ã© preso escondido em cidade paulista
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Desentendimento por droga termina com homem esfaqueado no centro de Campo Grande
Mel ficava em uma caminhonete
PolÃ­cia
AÃ§Ã£o da Decon apreende 250 quilos de mel irregular de comerciante na Capital
TJMS manda prender novamente homem que descumpriu medidas protetivas em Corumbá
PolÃ­cia
TJMS manda prender novamente homem que descumpriu medidas protetivas em CorumbÃ¡
Suspeito foi levado para a Deam
PolÃ­cia
Suspeito de perseguir jovem em Ã´nibus Ã© detido pela GCM no Terminal MorenÃ£o
Golpistas se passam por funcionários do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil
PolÃ­cia
Golpistas se passam por funcionÃ¡rios do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil
Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro
PolÃ­cia
Goleiro Bruno Ã© considerado foragido pela JustiÃ§a do Rio de Janeiro

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher Ã© morta por elefante apÃ³s provocar animal na NamÃ­bia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
PolÃ­cia
FacÃ§Ã£o usava propina para arremessar drogas e celulares em presÃ­dio de Campo Grande