Acusado de violÃªncia domÃ©stica, homem Ã© preso com arma em Mundo Novo

Homem, de 46 anos, foi preso em flagrante durante a manhã desta quinta-feira, dia 12, em razão do crime de porte de arma ilegal, contudo, ele já vinha sendo investigado por ocorrências de violência doméstica em Mundo Novo.

A Polícia Civil informou que o suspeito usava armas de fogo para ameaçar mulheres que residiam com ele. Assim, foi instaurado inquérito e após a investigação, foi cumprido um mandado de busca.

Conforme a polícia, foi localizado uma arma de fogo tipo carabina, calibre .357 e algumas munições de arma de fogo calibre .38.

Considerando a gravidade das denúncias e a constatação da posse da arma, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, que foi recolhido ao cárcere e permanece à disposição da Justiça.

