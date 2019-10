Adepol manifesta apoio a Fabio Peró, ameaçado por milicianos

A Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul (Adepol-MS), emitiu nesta quinta-feira (3), nota de apoio ao titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro – Garras -, Fábio Peró, delegado que foi ameaçado por milicianos presos na Operação Omertá.

Peró é um dos “cabeças” da força-tarefa que prendeu responsáveis por execuções que chocaram a população campo-grandense. Relatório do Ministério Público revelou um plano de milicianos presos no Centro de Triagem Anísio Lima, para executarem o delegado do Garras.

Leia na íntegra a nota da organização que representa os delegados do estado, em favor de Fábio Peró:

