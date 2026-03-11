Adolescente autista é agredido por desconhecido em feira de Dourados

Um homem de 51 anos foi preso após agredir um adolescente de 15 anos, diagnosticado com TEA (transtorno do espectro autista), na noite desta terça-feira (10) na rua Canenéia, em Dourados.

Conforme o registro policial, divulgado pelo Dourados News, a vítima estava indo para barraca da família em uma feira livre, quando o suspeito parou o carro que conduzia e passou a desferir tapas contra o adolescente.

Além disso, o homem tentou tirar a roupa do adolescente a força. A confusão parou apenas quando um policial militar de folga passou e interveio na situação.

Ainda segundo o site, o suspeito foi preso em flagrante e levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa, constrangimento ilegal e injúria real.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também