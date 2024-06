Adolescente de 17 anos que já matou dois, é apreendido em Bela Vista

Um adolescente de 17 anos, suspeito de cometer um ato infracional análogo ao homicídio foi internado compulsoriamente na última quarta-feira (26), por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista.

O crime ocorreu no dia 9 de junho deste ano, após um desentendimento entre o autor e vítima em uma conveniência da cidade. Na ocasião, o adolescente sacou um revólver e atirou duas vezes na cabeça de um homem de 31 anos.

Após os disparos, o menor fugiu para a cidade de Bella Vista Norte, no Paraguai, que faz fronteira com Bela Vista. No entanto, essa não foi a primeira vez que ele matou alguém. De acordo com a Polícia Civil, em 2022, aos 15 anos, ele teria atirado na cabeça de outro jovem, que veio a óbito, também em Bela Vista.

