Polícia

Adolescente é ferido a tiros em frente a conveniência em Dourados

Dois indivíduos em uma motocicleta foram os responsáveis pelos disparos

10 março 2026 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 10/03/2026 às 07h52
Adolescente foi socorrido e levado ao Hospital da VidaAdolescente foi socorrido e levado ao Hospital da Vida   (Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia)

Adolescente, de 17 anos, foi ferido com pelo menos três tiros na noite desta segunda-feira, dia 9, em frente a uma conveniência localizada na Vila São Braz, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e passaram atirando contra o garoto, atingido o pescoço, braço e perna. Para fugir dos atiradores, o menor se escondeu em uma casa.

Segundo o site Ligado na Notícia, após o fato, os dois suspeitos fugiram do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o adolescente, encaminhando ele até o Hospital da Vida.

Ainda conforme o site, o adolescente possui antecedentes por furto, violência doméstica e tráfico de drogas.

O caso estará sendo investigado pela Polícia Civil.

