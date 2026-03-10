Adolescente é ferido a tiros em frente a conveniência em Dourados

Adolescente, de 17 anos, foi ferido com pelo menos três tiros na noite desta segunda-feira, dia 9, em frente a uma conveniência localizada na Vila São Braz, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
Dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e passaram atirando contra o garoto, atingido o pescoço, braço e perna. Para fugir dos atiradores, o menor se escondeu em uma casa.
Segundo o site Ligado na Notícia, após o fato, os dois suspeitos fugiram do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o adolescente, encaminhando ele até o Hospital da Vida.
Ainda conforme o site, o adolescente possui antecedentes por furto, violência doméstica e tráfico de drogas.
O caso estará sendo investigado pela Polícia Civil.
