Adolescente pode ter sido morto 'no lugar' de traficante no São Conrado

Saiba Mais Polícia Adolescente morre após ser alvo de ataque a tiros no São Conrado

Foi identificado como Luan Kayky Alegre Teixeira, de 17 anos, o adolescente morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (1°), no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Ele não era o alvo do atirador e pode ter morrido por engano no lugar de um traficante.

Na ação criminosa, uma jovem, de 23 anos, também ficou ferida após ser atingida no ombro esquerdo. O autor dos disparos foi identificado como Claudiomar Chaves da Silva, de 25 anos, que confessou o crime e foi preso em flagrante - ele passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (2). O primo dele, um adolescente, de 16 anos, também foi apreendido pelo ato criminoso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Claudiomar estava em uma conveniência na rua Leão Zardo com Coronel José Hélio, quando tentou comprar drogas com um traficante, mas alegou para a polícia que ele foi destratado, onde houve uma discussão entre os dois, mas o traficante acabou indo embora.

Insatisfeito com a situação, o acusado acompanhado do primo adolescente, foi até a casa da cunhada, de 20 anos, buscado uma arma de fogo e posteriormente, foi até a residência em que o traficante estava. Em um Fiat Pálio, Claudiomar e o adolescente passaram, sendo que o rapaz atirou diversas vezes na direção da casa.

Contudo, Luan Kayky, a jovem e demais pessoas estavam na frente da residência. Pelo menos seis tiros foram disparados e um deles atingiu o abdômen de Luan, que foi socorrido por populares até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória, onde foi realizada manobras de ressuscitamento, contudo, após 40 minutos, o menor não resistiu e faleceu na unidade de saúde. A jovem foi socorrida para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada e após coletar algumas informações, encontraram o veículo e os dois suspeitos nele. Na abordagem, Claudiomar confessou a empreitada criminosa e o primo adolescente alegou que não sabia que o rapaz ia cometer um crime. A cunhada desconversou e negou que tenha envolvimento.

Diante dos fatos, Claudiomar foi autuado em flagrante por homicídio simples e tentativa de homicídio e o adolescente, primo do autor, também apreendido em flagrante pelo ato análogo aos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Adolescente morre após ser alvo de ataque a tiros no São Conrado

Deixe seu Comentário

Leia Também