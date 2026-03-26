Adolescente tem perna amputada em acidente com maquinÃ¡rio em Dourados

Adolescente, de 17 anos, teve uma das pernas amputadas em razão de um acidente com um maquinário numa área rural da cidade de Dourados, no final da tarde desta quarta-feira, dia 25.
Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital da Vida, onde permanece internado.
Segundo informações do site Dourados News, o garoto sofreu amputação total de uma das pernas e perda parcial na outra. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atuaram no resgate.
A vítima chegou acompanhada dos familiares na unidade hospitalar. Não há detalhes de como aconteceu o acidente e que tipo de maquinário esteve envolvido.
Ainda conforme o site, o estado de saúde do adolescente é considerado gravíssimo.Reportar Erro
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