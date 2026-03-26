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PolÃ­cia

Adolescente tem perna amputada em acidente com maquinÃ¡rio em Dourados

Ele ainda teve perda parcial na outra perna, ficando em estado gravÃ­ssimo

26 marÃ§o 2026 - 07h10Vinicius Costa    atualizado em 26/03/2026 Ã s 07h27
Garoto foi internado no Hospital da VidaGaroto foi internado no Hospital da Vida   (Dourados News)

Adolescente, de 17 anos, teve uma das pernas amputadas em razão de um acidente com um maquinário numa área rural da cidade de Dourados, no final da tarde desta quarta-feira, dia 25.

Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital da Vida, onde permanece internado.

Segundo informações do site Dourados News, o garoto sofreu amputação total de uma das pernas e perda parcial na outra. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atuaram no resgate.

A vítima chegou acompanhada dos familiares na unidade hospitalar. Não há detalhes de como aconteceu o acidente e que tipo de maquinário esteve envolvido.

Ainda conforme o site, o estado de saúde do adolescente é considerado gravíssimo.

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