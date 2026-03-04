Menu
Menu Busca quarta, 04 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Adolescentes são apreendidos pela GCM com drogas em bairro de Campo Grande

Ao todo, foram recolhidos 36,5 gramas de cannabis durante abordagem

04 março 2026 - 17h23Luiz Vinicius
Drogas apreendidas pela equipe do GemopDrogas apreendidas pela equipe do Gemop   (Divulgação/GCM)

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos por porte de drogas durante ação da Guarda Civil Metropolitana na região da Lagoa, no bairro Coophavila II, em Campo Grande. A abordagem ocorreu durante patrulhamento ostensivo em uma praça da Rua do Cabo.

Segundo a equipe do Grupo Especializado de Motopatrulhamento, os jovens demonstraram atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura. Durante a revista, foram encontradas porções de substância análoga à maconha com ambos.

Com o adolescente de 16 anos, os agentes localizaram sete papelotes e uma nota de R$ 10. Já com o jovem de 17 anos, foram apreendidas duas embalagens da mesma substância. Ao todo, foram recolhidas cerca de 36,5 gramas de cannabis.

O material foi encaminhado à DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) para análise.

Os adolescentes foram levados à delegacia de plantão, permanecendo à disposição da Polícia Civil.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adolescente é alvo de operação por ligação com grupos extremistas na internet em MS
Polícia
Adolescente é alvo de operação por ligação com grupos extremistas na internet em MS
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Criança estava na rua
Polícia
Criança de 3 anos é encontrada andando sozinha em Aquidauana
Anabolizantes e remédios para emagrecimento são apreendidos pela PRF em MS
Polícia
Anabolizantes e remédios para emagrecimento são apreendidos pela PRF em MS
VÍDEO: Mulher é baleada no velório da mãe e socorrida em estado grave
Polícia
VÍDEO: Mulher é baleada no velório da mãe e socorrida em estado grave
Empresa agropecuária que aplicava golpes em produtores rurais no MT é alvo de operação em MS
Polícia
Empresa agropecuária que aplicava golpes em produtores rurais no MT é alvo de operação em MS
Investigação partiu da Decon
Polícia
Homem é preso por estupro em Campo Grande
Idoso tinha condenação e mandado de prisão em aberto
Polícia
Foragido por feminicídio é recapturado em operação em Bonito
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e são abusadas sexualmente em Campo Grande
O acidente aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com caminhonete em Dourados

Mais Lidas

Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Justiça nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixará a lua vermelha nesta terça-feira
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
Polícia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
Polícia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande é alvo de B.O por estupro de adolescente