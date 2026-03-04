Adolescentes são apreendidos pela GCM com drogas em bairro de Campo Grande

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos por porte de drogas durante ação da Guarda Civil Metropolitana na região da Lagoa, no bairro Coophavila II, em Campo Grande. A abordagem ocorreu durante patrulhamento ostensivo em uma praça da Rua do Cabo.

Segundo a equipe do Grupo Especializado de Motopatrulhamento, os jovens demonstraram atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura. Durante a revista, foram encontradas porções de substância análoga à maconha com ambos.

Com o adolescente de 16 anos, os agentes localizaram sete papelotes e uma nota de R$ 10. Já com o jovem de 17 anos, foram apreendidas duas embalagens da mesma substância. Ao todo, foram recolhidas cerca de 36,5 gramas de cannabis.

O material foi encaminhado à DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) para análise.

Os adolescentes foram levados à delegacia de plantão, permanecendo à disposição da Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também