Adolescente de 14 anos diz ter sido espancada e estuprada pelo pai adotivo em Sidrolândia

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por suspeita de estuprar a filha adotiva de 14 anos na cidade de Sidrolândia, a 68 quilômetros de Campo Grande. O caso foi denunciado na manhã desta quinta-feira (5).

Conforme as informações do site Sidrolândia News, a menor procurou as autoridades detalhando estar sendo vítima de agressões e abusos sexuais, praticados pelo seu pai adotivo há algum tempo.

Ela explicou ainda que vive com o suspeito e a esposa dele há cerca de 1 ano e meio, após sua mãe falecer. A mãe adotiva da menor foi acionada e contou aos policiais não ter conhecimento das práticas delituosas até o momento da denúncia.

Ainda segundo o site, a menina já teria passado por outras residências após o falecimento da mãe biológica, onde também teria sido vítima de maus-tratos praticados pelos familiares.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos sobre os fatos. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

