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Advogado é ameaçado por interno do Presídio Militar de Campo Grade

A vítima também esta presa no local e chegou a ser atingida por um chinelo

31 março 2026 - 18h51Brenda Assis
Celas de um presídioCelas de um presídio   (Decom/MPMS)

Um interno do Presídio Militar Estadual de Campo Grande, de 34 anos, foi denunciado por ameaçar um advogado que está preso na mesma cela que ele. O caso foi registrado como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que vem sofrendo ameaças de um colega de cela após desentendimentos relacionados ao convívio no alojamento.

O episódio mais recente ocorreu na noite de segunda-feira (30), por volta das 19h, durante uma discussão envolvendo a iluminação do local. Segundo a vítima, o autor afirmou que “gostava do inferno e o levaria junto”, além de dizer que possuía uma pistola calibre 9 milímetros e que iria matá-lo quando deixasse a unidade prisional.

Ainda conforme o registro, o suspeito chegou a arremessar um chinelo, que atingiu o rosto da vítima. Apesar do impacto, não houve lesões aparentes.

Após a confusão, um sargento responsável pelo plantão foi acionado e determinou o isolamento do autor em uma cela da unidade.

A direção do presídio orientou a formalização da ocorrência, e o detento vítima foi encaminhado sob escolta até a delegacia para o registro do caso. Ele manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor.

O boletim também aponta que há registros anteriores de ameaças atribuídas ao mesmo interno, inclusive contra outra pessoa. A Polícia Civil deve adotar as medidas legais cabíveis.

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