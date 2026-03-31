Advogado é ameaçado por interno do Presídio Militar de Campo Grade

Um interno do Presídio Militar Estadual de Campo Grande, de 34 anos, foi denunciado por ameaçar um advogado que está preso na mesma cela que ele. O caso foi registrado como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que vem sofrendo ameaças de um colega de cela após desentendimentos relacionados ao convívio no alojamento.

O episódio mais recente ocorreu na noite de segunda-feira (30), por volta das 19h, durante uma discussão envolvendo a iluminação do local. Segundo a vítima, o autor afirmou que “gostava do inferno e o levaria junto”, além de dizer que possuía uma pistola calibre 9 milímetros e que iria matá-lo quando deixasse a unidade prisional.

Ainda conforme o registro, o suspeito chegou a arremessar um chinelo, que atingiu o rosto da vítima. Apesar do impacto, não houve lesões aparentes.

Após a confusão, um sargento responsável pelo plantão foi acionado e determinou o isolamento do autor em uma cela da unidade.

A direção do presídio orientou a formalização da ocorrência, e o detento vítima foi encaminhado sob escolta até a delegacia para o registro do caso. Ele manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor.

O boletim também aponta que há registros anteriores de ameaças atribuídas ao mesmo interno, inclusive contra outra pessoa. A Polícia Civil deve adotar as medidas legais cabíveis.

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