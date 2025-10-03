Menu
Polícia

Agiota rouba celulares e comparsa atira e dá coronhadas em rapaz na Capital

Esposa da vítima precisou gritar para que as agressões fossem cessadas

03 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
UPA Coronel AntoninoUPA Coronel Antonino   (Foto: Divulgação/PMCG)

Rapaz, de 25 anos, foi alvo de coronhadas e vítima de um disparo de arma de fogo na perna esquerda, no final da tarde desta quinta-feira (2), no Jardim Anache, em Campo Grande. Os agressores seriam um agiota e o comparsa, que foi responsável pelo tiro e os golpes com a arma.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu enquanto o casal estava ajeitando as coisas para se mudar de residência.

De repente, o agiota chegou acompanhado de mais três indivíduos, sendo que iniciaram uma discussão com o rapaz e na sequência, o suspeito ordenou que o comparsa passasse a agredir o jovem com coronhadas. Logo depois, mandou que atirasse na perna da vítima, pedido acatado pelo comparsa.

As agressões só cessaram quando a esposa gritou por socorro. Antes de fugir, o agiota roubou os celulares do casal. O caso pode ter acontecido em razão de um desacordo referente a um negócio envolvendo a compra de um veículo com o agiota.

O rapaz foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino e foi atendido pela equipe médica. Já a esposa dele não se feriu, mas esteve na unidade de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e roubo qualificado, se dá violência resulta lesão corporal grave.

