Agora: Homem é assassinado a tiros na fronteira

Flávio Veras, com informações do Porã News

Um homem identificado apenas como Chuchu foi assassinado há pouco em frente a um lava jato há pouco, em Ponta Porã.

Segundo informações do Porã News, a vítima teria sido morta a tiros. Dois homens chegaram de moto no local e um deles executou a vítima. No momento da fuga o atirador teria deixado cair o capacete que usava.

Policiais civis do Segundo Distrito Policial e policiais militares já estão no local e aguardam a chegado de peritos.

