AGORA: Motociclista morre ao ser prensada entre caminhão e carro na Guaicurus

Uma motociclista, identificada como Maria do Carmo, morreu ao ser prensada entre um caminhão e um carro durante a manhã desta segunda-feira (18), no cruzamento da Avenida Guaicurus com a Rua da Divisão, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, o carro teria parado no sinal vermelho quando a mulher, que seguia atrás, ultrapassou o caminhão e parou quase ao lado da picape.

Acreditando ter espaço, o condutor do caminhão avançou, prensou a motociclista e a derrubou, passando por cima dela. O motorista alegou não ter visto a vítima, uma vez que ela havia parado no ‘ponto cego’ do veículo.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, fazendo manobras de reanimação na vítima. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar fazem o isolamento da área até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

