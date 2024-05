AGORA: Polícia faz reconstituição da morte de Andressa no Nova Campo Grande

Na noite desta quarta-feira (22), as equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica, fizeram a reconstituição da morte de Andressa Fernandes Teixeira, de 29 anos, na Vila Nova Campo Grande. Ela teria sido morta pelo marido, Willames Monteiro dos Santos, de 33 anos, no dia 20 de abril.

As autoridades tentam entender o que teria acontecido, já que o suspeito nega o crime desde a primeira vez em que foi detido.

Não existem informações se o suspeito, Willames, está participando da reconstituição.

Liberdade após audiência de custódia - Na madrugada do crime, Willames foi preso em flagrante. No entanto, acabou ganhando liberdade provisória no dia 22 de abril, sob a condição de usar tornozeleira eletrônica e ficar proibido de manter contato com a mãe de Andressa e os filhos.

A decisão até causou surpresa para o advogado de defesa, que não esperava a soltura naquele momento.

Porém, a repercussão do caso foi grande e o Ministério Público entrou em ação com um recurso pedindo a reversão da decisão, entendendo que não havia componentes legais para a soltura de Willames, dizendo que "nem mesmo predicados pessoais totalmente favoráveis seriam suficientes para a concessão da liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

Willames foi preso novamente, depois da revogação da decisão, no dia 3 de maio, pelas equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Crime 'acidental' - Na madrugada do dia 20 de abril, depois de um dia de bebedeira, ele tentava sair com o carro para comprar mais cerveja, quando Andressa sentou na frente do portão para impedi-lo.

Mesmo assim, o marido entrou no carro e deu ré, atingido Andressa e também o portão, que ficou danificado. A mulher foi arrastada por alguns metros, pois seu corpo ficou preso debaixo do veículo, que chegou a ser retirado da cena do crime com auxílio do irmão do acusado.

Andressa chegou a ficar viva por alguns momentos, mas morreu pouco antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que ainda tentou reanimar a mulher por cerca de 40 minutos, mas teve seu óbito constatado. O autor ainda teria tentado intervir nas ações policiais, mas foi detido e preso em flagrante, sendo levado para a Deam.

Testemunhas disseram que brigas e discussões entre o casal eram rotineiras. O crime aconteceu na frente dos dois filhos do casal: um menino, de 3 anos, e uma menina, de 11 anos, sendo que a mais velha tentou pedir ajuda para familiares em um grupo de WhatsApp.

