Alvejado 4 vezes, jovem é preso durante atendimento médico

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

Foragido da Justiça de 19 anos, foi preso após dar entrada em um hospital ao ser alvejado com quatro tiros, na noite do último domingo (19), em Corumbá. As balas atingiram o tronco, perna, ombro e região lombar.

Segundo reportagem do Diário Corumbaense, o autor se aproximou da vítima e, sem dizer nada, fez os disparos. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu falar com o rapaz já no pronto-socorro municipal, onde recebia atendimento médico. O rapaz disse que conhece o autor dos disparos e que já tinha um desentendimento com ele.

Ao checar o sistema de informações, os policiais militares constataram que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça contra a vítima. Ele permaneceu sob escolta policiais e após ter alta hospitalar será encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.

O autor da tentativa de homicídio não foi localizado.

