Amigos não entendem morte de Biel na Moreninha: 'Tirado de forma cruel'

Amigos de Gabriel Jordão da Silva, assassinado na noite de quarta-feira (1°) com pelo menos 12 tiros em sua residência, na Moreninha, em Campo Grande, usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido.

Alguns até não entenderam o que poderia ter acontecido para o crime, mas outros preferiram lembrar algumas características de Biel, como era conhecido.

"Descanse em paz meu truta, que Deus te receba de braços abertos, mas aqui na quebrada você sempre será lembrado, você fará muita falta das risadas, as suas gargalhadas, das suas brincadeiras, cada momento bom será lembrado", escreveu uma amiga.

Logo na sequência, outra amiga disse o quanto foi cruel saber da notícia de sua morte.

"Hoje mais uma vez estamos de luto, até quando vamos se matar. Que Deus te receba de braço aberto Biel, que Deus possa conforta sua mãe nesse momento tão doloroso, que você foi tirado de uma forma tão cruel".

Relembre o caso

Na noite de quarta-feira (1°), Gabriel Silva foi morto com vários tiros e pelo menos três atiradores são apontados como responsáveis pela execução que aconteceu na Vila Moreninhas III, em Campo Grande.

Os suspeitos teriam fugido em veículo Fiat Pálio, de cor prata. O caso aconteceu na rua Baguari, quando os atiradores chegaram e entraram na casa onde a vítima morava, realizando diversos os disparos, nos quais vizinhos teriam ouvido.

