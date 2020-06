Imagens fortes: Acidente trágico mata dono de supermercado

O empresário Roberto Angeloni, de 50 anos, diretor da rede de supermercados Angeloni em Curitiba, morreu neste domingo (28), em um acidente fatal na BR-101 em Biguaçu, região metropolitana de Florianópolis no Estado de Santa Catarina.



Conforme a companhia de concessão de rodovias, Arteris, o empresário estava uma Mercedes quando por volta das 11h40 da manhã seu veículo e um Ford Ranger colidiram.

Ainda de acordo com a Arteris, os dois veículos estavam correndo com velocidade acima de 100km por hora que não é permitida naquele trecho.

Com a força da colisão, a Mercedes de Roberto bateu em um poste e partiu ao meio. O empresário morreu na hora.



Alguns caminhoneiros que estavam em um posto perto do local filmaram a destruição do carro. Assista:

