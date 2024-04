Apesar de ser solto após matar a esposa, Willames é proibido de chegar perto dos filhos

Em entrevista ao JD1 Notícias, o advogado Paulo Macena, que atuou defendendo Willames Monteiro dos Santos após ele ser preso em flagrante pela morte de Andressa Fernandes Teixeira, de 29 anos, disse que apesar da fatalidade o suspeito está bastante 'comovido com a situação'. Por conta do ocorrido, ele está proibido de se aproximar dos filhos, de 3 e 11 anos.

Pela manhã de hoje (22), Willames foi solto durante audiência de custódia, uma vez que o juiz optou pela liberdade provisória diante da dúvida se houve ou não dolo no crime e mediante ao fato de que Willames não tem histórico judicial, nem antecedentes criminais.

"O meu cliente disse não ter visto a mulher dele atrás do portão. Ele contou que ia sair e colocou o filho dentro do carro, depois tentou apertar o controle duas vezes, mas não reparou se havia aberto. Neste momento então ele arrancou com o carro, 'arrentando' o portão e atingindo a vítima", detalhou o advogado.

Depois de atropelar Andressa, ele chegou a ser avisado por um vizinho que a mulher estava debaixo do carro, mas ele começou a dizer que não. A vítima ficou prensada debaixo do carro, sendo retirada por vizinhos e parentes, que foram ajudar, já que Willames estaria desesperado diante da situação.

A respeito da briga relatada por uma testemunha no dia do acidente, Willames contou ao advogado que a única coisa que aconteceu foi um aviso, vindo da companheira, por conta de seu estado de embriaguez. "Ela disse para ele ter cuidado, pois teriam muitos policiais pela redondeza e eles haviam ingerido três caixas de cerveja. Sobre brigas anteriores, os dois discutiam mas não tinham histórico de violência, sendo que a maioria das discussões eram por conta de intrometimento de vizinhos na vida dos dois", disse Macena ao JD1.

O casal possuía dois filhos, sendo uma menina de 11 anos e um menino de 3 anos. Agora, eles ficarão com a avó materna, já que Willames não pode se aproximar dos filhos. Essa decisão fica a cargo da Vara de Infância e Juventude.

Diante de toda a situação, a liberação do suspeito hoje foi uma surpresa para todos. No entanto, o advogado destacou que a situação é difícil pois a vida de uma jovem foi perdida.

"Ela tinha sonhos, uma família. Essa é uma situação complicada. Apesar de ser advogado do suspeito, gostaríamos de prestar as condolências a família de Andressa", finalizou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também