Aplicativo bloqueia motorista que esfaqueou passageira na Vila Cidade Morena

O aplicativo de corridas inDrive decidiu bloquear o motorista, de 46 anos, apontado como autor das lesões provocadas por golpes de facão em uma passageira travesti, de 46 anos, na manhã desta segunda-feira (26), em um condomínio na Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

A reportagem recebeu a nota divulgada pela plataforma que atribuiu o caso como uma "situação de extrema violência e barbárie que a passageira enfrentou".

A empresa afirma que foi iniciado o procedimento interno para apuração detalhada dos fatos para colaborar com as autoridades competentes na aplicação da lei. O motorista havia sido preso em flagrante, mas após ser ouvido, foi liberado pela 4° Delegacia de Polícia Civil, nas Moreninhas.

"Repudiamos qualquer tipo de violência e discriminação, e trabalhamos para promover um ambiente amigável, respeitoso e seguro a todos os usuários. Nossa atenção se volta, especialmente, ao suporte e cuidado à nossa usuária", diz trecho da nota.

A passageira precisou ser encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande após ser atingida por ao menos cinco golpes de facão, que atingiram seus braços, tórax e a cabeça.

Relembre o caso - Segundo informações apuradas pela reportagem, a passageira antes de entrar carro, ainda no condomínio, percebeu que o motorista estava de mau humor. Em determinado momento, ambos começaram a discutir em virtude da indicação do endereço errado e houve troca de agressões mútuas.

Na versão do motorista, ele pegou o facão para se defender e após atingi-la, fugiu do local no veículo que é alugado. O vidro de trás e da frente do carro foram quebrados durante a confusão entre a vítima e o suspeito.

A reportagem ainda apurou que o motorista aluga o carro há mais ou menos um mês por cerca de R$ 500 por semana, e cuidava da filha sozinho, onde se considerou uma pessoa tranquila.

