Após assediar jovem, perseguidor do Sedan prata é liberado pela polícia

O autor que não teve o nome revelado, que perseguiu e assediou uma jovem de 20 anos, no Jardim Itamaracá no último dia 30 de junho já está solto.



Conforme a delegada de plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Bárbara Camargo, o autor foi autuado, indiciado e liberado pois ele não estava em situação flagrancial.



"O fato do assédio ocorreu há dois dias atrás, ele foi identificado só hoje pela Polícia Civil. Fizemos o indiciamento dele e tivemos que liberar justamente porque ele não estava em flagrante delito", explica a delegada.



O autor foi identificado dois dias depois o delito, quando desceu do carro e bateu na bunda da vítima que voltava do mercado com sacolas nas mãos e não pôde se defender.



Conforme Bárbara, nenhuma outra vítima o acusou."Temos o relato apenas dessa moça que foi assediada no Itamaracá, ninguém mais procurou a delegacia, muito embora a gente acredite que possa haver outras vítimas”, afirma.



Questionada sobre a possibilidade de uma punição mais rígida ao autor caso apareçam outras vítimas, a delegada declara que é muito cedo dar uma avaliação do que pode ser feito. "A

situação do autor vai depender da delegada que tomar conhecimento do fato e da gravidade do fato. Pode ser que seja solicitada uma prisão preventiva".



"De qualquer maneira, o procedimento em relação à essa vítima já esta bastante avançado, temos vários elementos de informação e logo será encaminhado para o Ministério Público e provavelmente ele será denunciado", finaliza a delegada da DEAM.

