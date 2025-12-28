Menu
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim

O homem estava desaparecido desde a tarde de quinta-feira (25) e tinha viajado para passar o Natal com a família

28 dezembro 2025 - 14h15

O corpo de Paulo Cesar Lima, de 50 anos, foi encontrado na tarde de sábado (27) no rio Taquari, em Coxim. Ele havia desaparecido no final da tarde de quinta-feira (25), após entrar no rio nas proximidades da ponte velha, um dos pontos mais conhecidos da cidade. Paulo Cesar morava em Campo Grande e estava em Coxim para passar as festas de Natal com familiares.

Logo após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas, com apoio da Polícia Militar, que realizou os primeiros levantamentos no local. As diligências seguiram ao longo da sexta-feira (26), porém, sem sucesso naquele momento.

Na tarde de sábado, o corpo foi localizado nas imediações do Areeiro do Rogério. Após a localização, equipes do Corpo de Bombeiros e da Perícia Técnica estiveram no local para os procedimentos de praxe. A ocorrência foi registrada como afogamento.

O filho da vítima, Gabriel, permaneceu em Coxim acompanhando os trabalhos e providenciando os trâmites necessários. Após a liberação, o corpo foi trasladado para Campo Grande, onde ocorreu o sepultamento.

