Homem desaparece ao nadar no Rio Taquari, em Coxim

Um homem desapareceu nas águas do rio Taquari, em Coxim, no fim da tarde de quinta-feira (25).

Segundo as primeiras informações do site Coxim Agora apontam que o caso aconteceu nas proximidades da ponte velha, um dos pontos mais conhecidos da cidade. Após o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e iniciar os procedimentos de busca.

A Polícia Militar também esteve no local, realizando os primeiros levantamentos e prestando apoio às equipes de resgate.

Na manhã desta sexta-feira (26), mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas tanto no leito do rio quanto nas margens, na tentativa de localizar o homem.

As circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.

