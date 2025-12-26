Menu
Polícia

Homem desaparece ao nadar no Rio Taquari, em Coxim

As equipes do Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas pela região

26 dezembro 2025 - 15h11Brenda Assis
A vítima sumiu ontemA vítima sumiu ontem   (Coxim Agora)

Um homem desapareceu nas águas do rio Taquari, em Coxim, no fim da tarde de quinta-feira (25).

Segundo as primeiras informações do site Coxim Agora apontam que o caso aconteceu nas proximidades da ponte velha, um dos pontos mais conhecidos da cidade. Após o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e iniciar os procedimentos de busca.

A Polícia Militar também esteve no local, realizando os primeiros levantamentos e prestando apoio às equipes de resgate.

Na manhã desta sexta-feira (26), mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas tanto no leito do rio quanto nas margens, na tentativa de localizar o homem.

As circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.

