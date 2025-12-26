Homem desaparece ao nadar no Rio Taquari, em Coxim

Um homem desapareceu nas águas do rio Taquari, em Coxim, no fim da tarde de quinta-feira (25).
Segundo as primeiras informações do site Coxim Agora apontam que o caso aconteceu nas proximidades da ponte velha, um dos pontos mais conhecidos da cidade. Após o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e iniciar os procedimentos de busca.
A Polícia Militar também esteve no local, realizando os primeiros levantamentos e prestando apoio às equipes de resgate.
Na manhã desta sexta-feira (26), mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas tanto no leito do rio quanto nas margens, na tentativa de localizar o homem.
As circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.
