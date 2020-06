Após perderem tudo em incêndio, irmãos idosos pedem doações para reconstruir casa

Dona Júlia Vilharva, 84 anos, e seu Ramão Vilharva, 64 anos, viram o fogo levar seu teto, suas roupas e todas suas “coisinhas” guardada ao longo dos anos. A casa onde os irmãos moravam, em Itaporã, pegou fogo na noite desta terça-feira (16).

Ainda não se sabe oficialmente o que teria originado o incêndio, mas segundo informações as chamas teriam iniciado após um curto circuito na fiação elétrica da residência.

Familiares disseram ao JD1 que os dois irmão moravam em casas diferentes, mas no mesmo terreno, sendo que uma delas era apenas um quartinho com banho e as duas ficavam próximas uma da outra.

A estrutura de madeira não resistiu ao calor das chamas, destruindo não só paredes e telhados, mas tudo aquilo que estava lá dentro, após o ocorrido os irmãos se viram sem casa, roupa, pertences e etc.

Uma sobrinha contou que os dois estão morando com uma terceira irmã e as pessoas estão se mobilizando para que o lar dos idosos possa ser reerguido, até mesmo uma vaquinha foi montada, e qualquer tipo de doação é bem vinda, dinheiro, materiais de construção, roupas, pois tudo foi perdido no fogo.

As doações em valores podem ser feitas para o Banco do Brasil - agência 2175 – X, Cc 20.447-1.

Quem quiser doar materiais de construção, roupar ou objetos e móveis em geral pode entrar em contato pelo número (67) 99894-5860.

