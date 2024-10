Após perseguição, traficante abandona carro recheado com mais de R$ 1 milhão em drogas

Um traficante escapou da polícia e abandonou um carro com mais de R$ 1.617.000,00 milhões em drogas após alguns minutos de perseguição pela BR-060, próximo ao município de Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, equipes da DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) faziam patrulhamento nas proximidades da MS 162, no entroncamento com a BR 060, quando avistaram um Ford Focus fazendo a rotatória em alta velocidade e logo em seguida retornando com os faróis apagados e entrando em uma estrada de terra, sendo perceptível que trafegava com excesso de peso.

Foi então feito o acompanhamento tático, porém, quando deram ordem de parada ao carro o motorista começou a acelerar ainda mais, tentando fugir para a cidade de Sidrolândia.

Após alguns quilômetros de perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e caiu em um barranco localizado às margens da rodovia. Diante disso, ele fugiu correndo para dentro de um matagal, não sendo mais localizado.

No carro foram encontrados fardos de droga. O entorpecente pesou 700 Kg de maconha, 0,5 Kg de haxixe e 21 Kg de skunk, material avaliado em cerca de R$ 1.617.000,00 nos grandes centros.

Toda ação foi realizada no âmbito da Operação Protetor, desenvolvida pelo Governo Federal, através do CGFRON/DIOPI/SENASP-MJSP

