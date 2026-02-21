Após término, adolescente entra na casa do ex, agride e faz ameaças no Jardim Carioca

Um jovem de 21 anos procurou a polícia após relatar ter sido agredido e ameaçado pela ex-companheira na noite desta quinta-feira (20), no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente de 17 anos teria ido até o apartamento do rapaz por volta das 22h para buscar pertences pessoais que ainda estavam no local. Ela possuía a chave do imóvel e entrou normalmente. Durante a conversa, os dois começaram a discutir sobre o relacionamento, encerrado há cerca de um mês.

Segundo o relato, a jovem passou a arremessar objetos contra o ex-companheiro e a desferir socos no rosto e na cabeça da vítima. Ele também afirma ter sido arranhado no peito e ameaçado de morte. Conforme registrado, a adolescente teria dito. “da próxima vez vou te matar” e ainda ameaçado ir à delegacia para acusá-lo de agressão.

Após o episódio, a jovem foi ao banheiro e, em seguida, deixou o apartamento para ir até a casa de uma amiga que mora no mesmo bloco. O rapaz acionou a Polícia Militar e foi orientado a se afastar do local. Ele passou a noite na casa de um parente e informou que não retornou ao imóvel desde então.

O jovem representou criminalmente contra a ex-companheira. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

