Atendente entra em contato com família após três dias desaparecido

O atendente Luiz Rodrigo Soares Marcelino, 39 anos, apareceu na casa da mãe dele na manhã deste sábado (11), após ficar três dias desaparecido.

A família já havia registrado boletim de ocorrência depois que ele foi visto pela última vez, na quarta-feira (8), após sair do trabalho.

Segundo informação da irmã, Marília Luiza Soares, 32 anos, ele apareceu na casa da mãe e está bem, no bairro Zé Pereira. Marília disse que não sabe os detalhes do que teria acontecido com ele nestes dias.

Luiz havia sido visto pela última vez, após deixar o serviço, no bairro Chácara Cachoeira. A patroa dele, que também é prima, conseguiu por meio de informações do cartão do vale transporte saber que a última vez ativo foi por volta das 21h.

