Avião que fazia propaganda de circo tem pane e faz pouso forçado em MS

Uma pane técnica durante o voo fez um avião monomotor, que fazia propaganda para um circo, ter pouso forçado em uma área de pastagem na tarde deste sábado (16), na zona rural do município de Bela Vista, na região de fronteira com o Paraguai.

Conforme as informações iniciais, apesar do susto, o piloto não teve ferimentos pelo corpo, saindo ileso do acidente. Estava consciente, orientado e sem lesões aparentes. Mesmo assim foi encaminhado para avaliação pela equipe do Hospital São Vicente de Paula na cidade.

A aeronave teve avarias no trem de pouso e nas asas. Segundo o g1, o Corpo de Bombeiros detalhou que o pouso forçado não provocou qualquer danos a terceiros e não houve incêndio.

