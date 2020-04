Bandido furta conveniência 'Toka dos Amigos' no centro da capital

Um bandido identificado como Gildesio Espindola Garcia, 55 anos, foi preso pela Polícia Militar na terça-feira (7), após furtar a Conveniência Toka dos Amigos, na rua Rui Barbosa, região central de Campo Grande.



Conforme o boletim de ocorrência, o dono do local acionou a polícia relatando o furto, e deu detalhes das características e vestimentas do autor do delito.

A polícia iniciou então as diligências atrás do bandido, quando em deslocamento pela Avenida Das Bandeiras esquina com a Avenida Salgado Filho, percebeu o autor com as mesmas características e vestes detalhadas pelo dono da conveniência.

Ao realizar a abordagem do cidadão que foi identificado como Gildesio, foi possível ver que ele estava em posse de um botijão de gás e uma parafusadeira furtadas.

O dono do local reconheceu o autor e ainda informou ter imagens da câmera de seguranças do momento do delito. O fato foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunicai (Depac) Centro.



