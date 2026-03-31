Bandidos usam nome de Riedel para tentar aplicar golpes em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta sobre a circulação de mensagens fraudulentas nas redes sociais que utilizam indevidamente o nome do governador Eduardo Riedel para aplicar golpes.

Segundo o comunicado, perfis falsos têm convidado usuários a ingressarem em grupos de WhatsApp com a promessa de acesso a supostas dicas de investimentos. A estratégia, de acordo com o governo, tem como objetivo coletar dados pessoais ou financeiros das vítimas.

A administração estadual reforça que não realiza contato com a população por meio de mensagens privadas em redes sociais e não autoriza o uso do nome do governador para esse tipo de abordagem. “Trata-se de uma ação criminosa”, destaca a nota.

Diante da situação, o governo orienta que a população redobre a atenção e evite interagir com esse tipo de conteúdo. Entre as recomendações estão não clicar em links suspeitos, não fornecer dados pessoais ou bancários e denunciar os perfis diretamente nas plataformas digitais.

Além disso, a população é incentivada a compartilhar o alerta para evitar que mais pessoas sejam vítimas do golpe. Casos suspeitos também podem ser comunicados às autoridades competentes para investigação.

O Governo do Estado reforça que informações oficiais devem ser sempre conferidas por meio dos canais institucionais.

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