Barco vira, um é socorrido e dois desaparecem nas águas do Rio Brilhante

Dois homens, ainda não identificados, desapareceram nas águas do Rio Brilhante após um barco virar no final da tarde desse domingo (19), no distrito de Santa Terezinha, em Itaporã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros está fazendo buscas no local. Eliando Marques da Silva, 40 anos, que estavam com os dois na hora do acidente, contou à polícia que os três foram até local e resolveram atravessar o rio em um barco.

Em determinado momento, a embarcação acabou virando e o trio caiu água. Eliandro gritou por socorro e foi resgatado por pescadores da região. Os amigos, um identificado como Marcelo e o outro não identificado, ainda não foram localizados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e começou as buscas na manhã desta segunda-feira (20). O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Polícia Civil de Itaporã.

