Bêbado é encontrado esfaqueado no meio da rua na Nhanhá

Homem, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido após ser encontrado com duas facadas nas costas. O caso aconteceu durante o começo da noite de domingo (25), no Bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso de um homem, que teria sido esfaqueado no meio da rua. Ao chegar no local, encontraram a vítima caída na frente do antigo frigorifico, localizado no bairro.

Apesar de estar com pouco sangramento, o homem apresentava duas lesões nas costas. Ele estava ainda completamente embriagado, não conseguindo completar frases. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo os primeiros socorros e encaminhando a vítima para a Santa Casa.

Ainda no local, o médico dos bombeiros detalhou que não seria possível indicar a origem das lesões e nem sua gravidade.

Como na cena do crime não haviam sinais para serem preservados e nem manchas de sangue, a Perícia Técnica não chegou a ser acionada. Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também