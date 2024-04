Bebê de 1 ano morre após receber medicação da maneira errada em UPA, diz família

Da Redação, com Metrópoles

Uma bebê de 1 ano morreu após receber uma medicação na veia em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Itaquera, zona leste de São Paulo, na última sexta-feira (19). Os pais da criança denunciam erro médico durante o atendimento.

Segundo a família, Lua Smith Azevedo apresentou febre e sintomas gripais no último dia 17. Os pais a levaram para um posto de saúde no bairro em que moram. Após receber medicamento, a bebê foi liberada.

No entanto, a menina voltou a ter febre no dia seguinte. Dessa vez, os pais levaram Lua até a UPA 26 de Agosto, no bairro da zona leste, por volta de 22h. Uma médica prescreveu um medicamento, que foi aplicado em seguida por uma enfermeira.

De acordo com a mãe, a profissional administrou de forma errada o remédio na criança, uma vez que a médica indicou a aplicação por gotejamento, e a enfermeira fez um bolus — quando o medicamento é aplicado diretamente na veia do paciente em até um minuto.

“A médica falou: ‘a medicação que eu passei não tem esse efeito que aconteceu com ela [Lua], não tem esse poder, porque a medicação é liberada no soro por gotejamento, então é bem devagarzinho’”, afirmou Caroline Smith, em entrevista à TV Record. A mãe da bebê, então, respondeu para a médica que a enfermeira não havia seguido o método indicado.

Lua sofreu uma parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-la, mas a bebê não resistiu. A causa apontada na declaração de óbito foi broncoaspiração — condição em que alimentos, líquidos, saliva ou vômito são aspirados pelas vias aéreas, de acordo com a emissora.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso é investigado pelo 65°DP (Artur Alvim). A Polícia Civil pediu exames necroscópicos e toxicológicos ao Instituto Médico Legal. De acordo com a pasta, a enfermeira é investigada.

A mãe de Lua foi ouvida nessa segunda-feira (22).

