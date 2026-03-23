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Bombeiros fazem buscas por homem apÃ³s suspeita de afogamento no Rio Aquidauana

Ele teria se distanciado da esposa e de demais pessoas atÃ© sumir do campo de visÃ£o de todos

23 marÃ§o 2026 - 14h42Vinicius Costa
Rio Aquidauana, em AquidauanaRio Aquidauana, em Aquidauana   (O Pantaneiro)

O Corpo de Bombeiros realiza buscas na região do rio Aquidauana, após o relato de um homem ter supostamente desaparecido nas águas durante a noite deste domingo, dia 22. O fato foi registrado na cidade de Aquidauana.

Ele estaria na companhia da esposa, de 27 anos, de um colega e uma criança, de 6 anos, quando ele estava às margens do rio e se afastou dos demais, até sair do campo de visão deles.

Segundo o site O Pantaneiro, uma testemunha teria relatado ter visto um indivíduo com características semelhantes descendo pelo rio, mas sem sinais de afogamento ou pedindo socorro.

Assim, a mulher acionou o Corpo de Bombeiros, que foi até o local durante o domingo, mas efetivaram as buscas na manhã desta segunda-feira, dia 23.

Os militares seguem realizando buscas, principalmente nas proximidades da Cachoeira do Morcego, em Aquidauana.

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