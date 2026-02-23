Borracheiro é assassinado a tiros e esposa fica ferida em ataque em Aral Moreira

O borracheiro Pedro Lopes Silva foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no final da tarde deste domingo, dia 22, em frente à própria residência, na Vila Satélite, em Aral Moreira.

A esposa, que estava no momento do atentado, também foi atingida pelos tiros e foi socorrida para o Hospital e Maternidade Santa Luzia. Devido à gravidade dos ferimentos, ela será transferida para Ponta Porã ou Dourados.

Conforme informações do portal Ponta Porã News, o caso aconteceu na rua Maria Lúcia Carvalho enquanto o casal estava na calçada da própria residência.

Porém, ainda não há detalhes da dinâmica do atentado e as circunstâncias estão sendo apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há registro de prisões em razão do crime.

O caso será investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

