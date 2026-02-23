Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Polícia

Borracheiro é assassinado a tiros e esposa fica ferida em ataque em Aral Moreira

Devido à gravidade dos ferimentos, mulher será transferida para Ponta Porã ou Dourados

23 fevereiro 2026 - 08h54Luiz Vinicius
Mulher foi levada para uma unidade hospitalarMulher foi levada para uma unidade hospitalar   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O borracheiro Pedro Lopes Silva foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no final da tarde deste domingo, dia 22, em frente à própria residência, na Vila Satélite, em Aral Moreira.

A esposa, que estava no momento do atentado, também foi atingida pelos tiros e foi socorrida para o Hospital e Maternidade Santa Luzia. Devido à gravidade dos ferimentos, ela será transferida para Ponta Porã ou Dourados.

Conforme informações do portal Ponta Porã News, o caso aconteceu na rua Maria Lúcia Carvalho enquanto o casal estava na calçada da própria residência.

Porém, ainda não há detalhes da dinâmica do atentado e as circunstâncias estão sendo apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há registro de prisões em razão do crime.

O caso será investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Detento foi preso no mesmo dia da fuga
Polícia
GCM captura detento que fugiu do presídio de Segurança Máxima na Capital
Mulher foi morta com uma facada no abdômen
Polícia
Polícia prende filho por suspeita de feminicídio contra própria mãe em Coxim
Local onde aconteceu o fato
Polícia
Jovens morrem após receberem descarga elétrica em açude em chácara de Bonito
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Reprodução
Polícia
Polícia apreende 558 quilos de drogas após perseguição na BR-163
Bebê de um ano é encontrada sozinha na rua após briga de casal
Polícia
Bebê de um ano é encontrada sozinha na rua após briga de casal
Foto: Mark Kleinein/Unsplash/ND
Polícia
Homem é transferido em estado grave para Santa Casa após ser baleado com três tiros em Sidrolândia
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Motorista com sinais de embriaguez é presa após atropelar pedestre e fugir
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é esfaqueado por desconhecido em conveniência do Jardim Aeroporto
Imagem ilustrativa
Polícia
Grávida é espancada e mordida pelo marido no Jardim Autonomista

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital