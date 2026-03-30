Briga entre irmÃ£os termina com intervenÃ§Ã£o da PM e homem baleado em Campo Grande

Um homem foi baleado durante intervenção da Polícia Militar na noite deste domingo (29), no bairro Novos Estados, em Campo Grande. A ocorrência teve início após um desentendimento comercial entre irmãos em uma conveniência da região.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas após informações de que um homem estaria armado com uma faca e investindo contra pessoas no local. Diante da situação, foi solicitado apoio via rádio ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). No entanto, em razão da gravidade do caso e do risco iminente às pessoas presentes, os policiais realizaram intervenção imediata.

Na esquina anterior à conveniência, os militares visualizaram um indivíduo com as características repassadas. Segundo o registro policial, ele mantinha a mão na região da cintura, por baixo da camiseta, aparentando ajustar algum objeto.

Ainda conforme o boletim, enquanto a equipe estava dentro da viatura, o irmão do suspeito se aproximou e relatou que o homem estaria armado com uma faca e teria investido contra ele e contra sua esposa.

Durante a abordagem, o indivíduo não acatou as ordens dos policiais, mantendo a mão na cintura e avançando em direção à equipe, afirmando que não obedeceria às determinações. Diante da aproximação contínua e da presença de diversas pessoas ao redor, os policiais relataram que não foi possível manter distância de segurança.

Em seguida, o homem teria retirado rapidamente a mão da cintura, apresentando uma faca em punho. Nesse momento, foi efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu a perna direita do suspeito, com a finalidade de cessar a ação e resguardar a integridade física dos policiais e de terceiros.

Após ser atingido, ele foi contido no solo e algemado, devido ao comportamento agressivo e ao risco à segurança no local. Durante a intervenção, pessoas que estavam na região passaram a se aglomerar e a proferir manifestações hostis contra a equipe policial, aproximando-se de forma intimidatória. Em meio ao tumulto, a faca utilizada pelo suspeito não foi localizada, havendo indícios de que o objeto tenha sido retirado por terceiros.

O boletim de ocorrência também registra que o homem apresentava comportamento extremamente agressivo e teria sido informado aos policiais que ele seria usuário contumaz de substância entorpecente, como cocaína.

Ainda durante a ocorrência, houve nova confusão entre familiares do suspeito, aumentando o tumulto no local. Diante da situação, o delegado plantonista foi acionado para acompanhar os trabalhos periciais.

O homem baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande. Ele estava consciente e orientado, apresentando perfuração na região do fêmur direito, com lesão aparentemente muscular, sendo transportado sob custódia policial.

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