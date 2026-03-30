Menu
Menu Busca segunda, 30 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Briga entre irmÃ£os termina com intervenÃ§Ã£o da PM e homem baleado em Campo Grande

Suspeito estaria armado com uma faca e teria esboÃ§ado reaÃ§Ã£o contra os policiais durante a abordagem.

30 marÃ§o 2026 - 09h23VinÃ­cius Santos

Um homem foi baleado durante intervenção da Polícia Militar na noite deste domingo (29), no bairro Novos Estados, em Campo Grande. A ocorrência teve início após um desentendimento comercial entre irmãos em uma conveniência da região.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas após informações de que um homem estaria armado com uma faca e investindo contra pessoas no local. Diante da situação, foi solicitado apoio via rádio ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). No entanto, em razão da gravidade do caso e do risco iminente às pessoas presentes, os policiais realizaram intervenção imediata.

Na esquina anterior à conveniência, os militares visualizaram um indivíduo com as características repassadas. Segundo o registro policial, ele mantinha a mão na região da cintura, por baixo da camiseta, aparentando ajustar algum objeto.

Ainda conforme o boletim, enquanto a equipe estava dentro da viatura, o irmão do suspeito se aproximou e relatou que o homem estaria armado com uma faca e teria investido contra ele e contra sua esposa.

Durante a abordagem, o indivíduo não acatou as ordens dos policiais, mantendo a mão na cintura e avançando em direção à equipe, afirmando que não obedeceria às determinações. Diante da aproximação contínua e da presença de diversas pessoas ao redor, os policiais relataram que não foi possível manter distância de segurança.

Em seguida, o homem teria retirado rapidamente a mão da cintura, apresentando uma faca em punho. Nesse momento, foi efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu a perna direita do suspeito, com a finalidade de cessar a ação e resguardar a integridade física dos policiais e de terceiros.

Após ser atingido, ele foi contido no solo e algemado, devido ao comportamento agressivo e ao risco à segurança no local. Durante a intervenção, pessoas que estavam na região passaram a se aglomerar e a proferir manifestações hostis contra a equipe policial, aproximando-se de forma intimidatória. Em meio ao tumulto, a faca utilizada pelo suspeito não foi localizada, havendo indícios de que o objeto tenha sido retirado por terceiros.

O boletim de ocorrência também registra que o homem apresentava comportamento extremamente agressivo e teria sido informado aos policiais que ele seria usuário contumaz de substância entorpecente, como cocaína.

Ainda durante a ocorrência, houve nova confusão entre familiares do suspeito, aumentando o tumulto no local. Diante da situação, o delegado plantonista foi acionado para acompanhar os trabalhos periciais.

O homem baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande. Ele estava consciente e orientado, apresentando perfuração na região do fêmur direito, com lesão aparentemente muscular, sendo transportado sob custódia policial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Facão usado para atacar a vítima
PolÃ­cia
Idoso Ã© atacado com golpes de facÃ£o em tentativa de homicÃ­dio em Bataguassu
Drogas e dinheiro apreendido durante a ocorrência
PolÃ­cia
Suspeitos tentam fugir, mas acabam detidos pela GCM com droga em Campo Grande
Carro estava em uma região de mata nas margens da rodovia
PolÃ­cia
Carga de maconha avaliada em R$ 2 milhÃµes Ã© encontrada em carro abandonado em MS
Criança chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberada
PolÃ­cia
BebÃª morre apÃ³s ser atropelada por rapaz que empinava moto em Campo Grande
Policial com o garotinho - Foto: WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica da 11Âª CIPM salva menino de 2 anos engasgado em Campo Grande
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Batayporã
PolÃ­cia
AlÃ©m de agredir esposa, marido tenta forÃ§Ã¡-la a tomar produto quÃ­mico em BatayporÃ£
Caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia
PolÃ­cia
Idoso tenta agarrar e beijar jovem de 18 anos a forÃ§a em SidrolÃ¢ndia
Local onde a vítima pediu ajuda
PolÃ­cia
Homem Ã© ferido a tiros e pede ajuda em posto de combustÃ­vel em Campo Grande
PM apreende munições de fuzil e droga - Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica prende dois suspeitos com droga e muniÃ§Ãµes de fuzil em Campo Grande
Criança foi encaminhada para a UPA
PolÃ­cia
PolÃ­cia investiga possÃ­vel abuso em crianÃ§a de 3 anos em SidrolÃ¢ndia

Mais Lidas

Motociclista furou o sinal e colidiu com o ônibus
PolÃ­cia
Motociclista fura sinal e colide violentamente contra Ã´nibus na Av. JÃºlio de Castilho
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
PolÃ­cia
AGORA: Homem Ã© baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Gabriel foi atingido por vários tiros
JustiÃ§a
Por assassinato no bairro Moreninha, homem Ã© condenado a 19 anos de prisÃ£o
Local onde aconteceram os fatos
PolÃ­cia
Desaparecido hÃ¡ dias, homem Ã© encontrado morto em residÃªncia do Nova Lima