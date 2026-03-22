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PolÃ­cia

Briga por ciÃºmes termina com jovem esfaqueado em Rio Verde

O rapaz foi socorrido e transferido para a Santa Casa de Campo Grande apÃ³s o ataque

22 marÃ§o 2026 - 17h50Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Um jovem de 23 anos foi socorrido após ser esfaqueado no tórax, na madrugada deste domingo (22), em Rio Verde. O caso teria sido motivado por ciúmes e aconteceu após uma discussão com a companheira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava com a mulher em um bar e, depois de saírem do local, os dois começaram a discutir por ciúmes por parte da mulher. Durante a briga, a suspeita teria pegado uma faca que carregava na cintura e atingido o rapaz no lado esquerdo do peito. Após o ataque, ela fugiu e não foi encontrada.

Ainda conforme o relato, o jovem foi levado inicialmente para um hospital em Rio Verde e depois transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Ele teve perfuração no pulmão, mas, segundo os médicos, está em estado estável e não corre risco de morte. O paciente segue internado e deve passar por procedimento para drenagem pulmonar.

A vítima disse ainda que mantinha um relacionamento recente com a suspeita, há cerca de 20 dias, e não soube informar o nome completo dela.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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