Briga por garagem termina em agressão de padrasto contra enteado em Campo Grande

Um homem de 30 anos informou à Polícia Civil ter sido agredido pelo padrasto, de 69 anos, com uma barra de ferro em Campo Grande, sofrendo lesão no braço. O caso ocorreu na manhã deste domingo (12).

Conforme o registro da ocorrência, a vítima relatou que havia discutido com o padrasto devido à restrição do uso de parte da garagem da residência. Durante a discussão, o padrasto, ao perceber que a vítima entrava na residência com sua motocicleta, teria feito ameaças.

“Se você fizer isso de novo, eu vou te pegar”. A vítima teria respondido: “Então pega agora”, o que teria motivado o padrasto a pegar uma barra de ferro próxima e desferir golpes contra a vítima e sua motocicleta, fazendo com que ela buscasse refúgio dentro da residência.

No interior do imóvel, a vítima afirma ter pegado outra barra de ferro para se defender. Ao perceber que ele estava com o objeto, o suposto agressor teria deixado o local e se refugiado na casa de uma vizinha.

Aproveitando a ausência do padrasto, a vítima foi até a unidade policial para registrar a ocorrência. Ele informou ainda que, em razão das agressões, sofreu lesão no braço direito.

O boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC Centro) como lesão corporal dolosa.

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