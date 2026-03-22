Briga termina com jovem morto a tesouradas em Dourados

Flávio Machado Maciel, de 18 anos, morreu ao ser atingido por tesouradas durante a noite desde sábado (21), no anel viário da MS-156, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima estava no local quando começou a brigar com o suspeito, de 19 anos, por conta de uma rixa antiga entre os dois.

Durante a confusão, Flávio foi golpeado várias vezes no pescoço. Após o ataque, o autor acabou sendo detido por lideranças indígenas e pela Polícia Militar, sendo encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado em flagrante por homicídio.

Ainda segundo o site, a vítima chegou a ser socorrida e levada em estado gravíssimo para um hospital da região. Mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m