Caminhoneiro que receberia R$ 15 mil é preso com 1 tonelada de droga na Capital

Caminhoneiro, de 46 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (27) por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Ele estava carregando cerca de 1,5 tonelada de maconha em meio a carga de algodão.

A abordagem ao caminhão aconteceu enquanto o caminhoneiro tracionava o veículo num posto de gasolina, no anel viário da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem relatou que estaria com a carga proveniente de Nova Mutum, no interior de Mato Grosso, e seguiria com ela até São Paulo, mais especificamente até Santos.

Porém, ele informou aos policiais que a carga foi carregada há 10 dias e desde então, teria ficado na própria residência, em Campo Grande, esperando uma "autorização" para seguir viagem. Desconfiados, os agentes realizaram uma fiscalização minuciosa na carga e notaram que os fardos onde estavam os algodões exalava odor de maconha.

Após a retirada de parte da carga, foi encontrado diversos fardos com maconha. O caminhoneiro, por sua vez, afirmou que deixou o veículo no posto com as chaves dentro da cabine e que uma pessoa teria levado para carregar o entorpecente oculto no algodão.

Ele também informou a equipe da PRF que receberia R$ 15 mil para transportar a droga até São Paulo. O caminhoneiro recebeu voz de prisão e foi autuado por tráfico de drogas entre estados.

A carga, a droga e o veículo foram levados para a sede da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Outra apreensão - Na mesma madrugada, outra equipe da PRF apreendeu 305 quilos de maconha em um veículo Chevrolet Onix e prendeu dois homens em flagrante.

