Polícia

Caminhonete pega fogo após sair da pista na MS-145

Acidente deixou um homem gravemente ferido entre Ipezal e Deodápolis

16 fevereiro 2026 - 11h35Sarah Chaves, com PMR
Foto: PMR  

Um homem de 36 anos perdeu o controle da direção e acabou com a caminhonete destruída por um incêndio após sair da pista na MS-145, entre o distrito de Ipezal e Deodápolis. O acidente aconteceu por volta de 0h30 de domingo (15).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista seguia no sentido Deodápolis–Ipezal quando, por motivos ainda desconhecidos, saiu da pista. Ao tentar retornar para a rodovia, o veículo, uma Fiat Toro, pegou fogo e ficou completamente destruído.

O condutor afirmou que não se lembra do que causou a saída de pista. Ele não apresentava ferimentos aparentes no momento do atendimento. 

Outros dois homens também estavam no veículo. Um deles, de 31 anos, sofreu ferimentos graves, enquanto o outro, de 32, teve lesões leves. As vítimas foram socorridas por uma ambulância municipal antes da chegada da equipe da PMR.

A caminhonete ficou em chamas e o fogo foi controlado pela brigada de incêndio da empresa Atvos. Com auxílio de um caminhão munck, o veículo foi retirado da rodovia. O motorista se responsabilizou pela remoção do que restou da caminhonete para um local adequado.

