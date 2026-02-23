Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Polícia

Carga com 5 mil cigarros contrabandeados é apreendida em Dourados

A apreensão aconteceu após denúncias anônimas

23 fevereiro 2026 - 14h13Luiz Vinicius
Carga apreendida pela políciaCarga apreendida pela polícia   (Divulgação/DOF)

Carga de aproximadamente 5 mil cigarros foi apreendida durante a última sexta-feira, dia 20, por uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), durante uma ação no Parque das Nações, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A apreensão aconteceu após denúncias anônimas terem chegado ao conhecimento da polícia sobre uma movimentação suspeita em uma residência no bairro.

Quando os policiais chegaram ao local indicado, encontraram diversos volumes de cigarros na varanda do imóvel e no interior de um furgão estacionado, um Citröen Jumpy.

Um suspeito que manuseava a carga percebeu a chegada da viatura e fugiu pulando muros de residências vizinhas. Apesar das buscas realizadas no perímetro, o homem não foi localizado.

No imóvel havia 100 caixas de cigarros contrabandeados de origem do Paraguai. 

O veículo e o material apreendido, avaliados em aproximadamente R$ 360 mil, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço
Polícia
VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço
Pax aguardando liberação do corpo
Polícia
Mulher é encontrada morta e polícia investiga caso em Sidrolândia
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem bate em sogro com tijolo durante briga em Campo Grande
O encontro com as garotas de programa nunca existiu
Polícia
Garota de programa é amarrada, agredida e roubada por cliente em Dourados
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
GCM é agredida durante briga de vizinhos no Jardim Imá
Viatura da DEAM -
Polícia
'Chupa meu ovo', diz homem para mulher durante importunação sexual em Campo Grande
Jovem é morto a facadas por homens encapuzados na Vila Marli
Polícia
Jovem é morto a facadas por homens encapuzados na Vila Marli
Vítimas faleceram no decorrer do domingo
Polícia
Jovens que morreram após choque elétrico em Bonito são velados nesta segunda-feira
Prisão é desdobramento da operação Rastro Cirúrgico
Polícia
Afastado do cargo, ex-secretário de Saúde de Selvíria é preso pela Polícia Federal
Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%
Economia
Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x