Carga com 5 mil cigarros contrabandeados é apreendida em Dourados

Carga de aproximadamente 5 mil cigarros foi apreendida durante a última sexta-feira, dia 20, por uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), durante uma ação no Parque das Nações, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A apreensão aconteceu após denúncias anônimas terem chegado ao conhecimento da polícia sobre uma movimentação suspeita em uma residência no bairro.

Quando os policiais chegaram ao local indicado, encontraram diversos volumes de cigarros na varanda do imóvel e no interior de um furgão estacionado, um Citröen Jumpy.

Um suspeito que manuseava a carga percebeu a chegada da viatura e fugiu pulando muros de residências vizinhas. Apesar das buscas realizadas no perímetro, o homem não foi localizado.

No imóvel havia 100 caixas de cigarros contrabandeados de origem do Paraguai.

O veículo e o material apreendido, avaliados em aproximadamente R$ 360 mil, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

